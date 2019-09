Twee mensen opgepakt na schoten Alexandrium

Op drie plekken is onderzoek gedaan. “De rest van het gebied is veilig en toegankelijk voor winkelend publiek en bewoners”, aldus de politie. Getuigen werden opgevangen en gehoord. Omdat het om een groot gebied gaat, waren de hulpdiensten met veel mensen actief.

Twee mensen zijn dinsdag opgepakt na een schietpartij bij het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium. De verdachten zaten in een zwarte Range Rover. “We onderzoeken hun exacte rol”, laat de politie weten. Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Voor zover de politie nu weet is niemand gewond geraakt. Meerdere auto’s hebben kogelgaten.

article

1416368

ROTTERDAM (ANP) - Twee mensen zijn dinsdag opgepakt na een schietpartij bij het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium. De verdachten zaten in een zwarte Range Rover. "We onderzoeken hun exacte rol", laat de politie weten. Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Voor zover de politie nu weet is niemand gewond geraakt. Meerdere auto's hebben kogelgaten.

https://nieuws.nl/algemeen/20190910/mogelijk-geschoten-bij-alexandrium-rotterdam/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/09/10154803/mogelijk-geschoten-bij-alexandrium-rotterdam.jpg

Landelijk