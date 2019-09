‘Musea kunnen mogelijk veel energie besparen’

Musea kunnen mogelijk nogal wat energie besparen, want ze stellen hun klimaatsystemen waarschijnlijk veelal te streng af. Dat zeggen de onderzoekers Thomas Arends en Rianne Luimes, die binnenkort op hun bevindingen promoveren aan de Technische Universiteit Eindhoven.

De systemen moeten museumobjecten vooral beschermen tegen de invloed van hoeveelheden vocht. Met name hout is hiervoor gevoelig. Om schade te voorkomen, hebben musea een klimaatsysteem dat de luchtvochtigheid constant moet houden en dat vaak een maximale vochtschommeling van 10 procent toelaat. “Dat cijfer is meer gebaseerd op angst, dan op wetenschap”, zegt Arends. Arends’ onderzoek lijkt erop te wijzen dat een schommeling van 20 procent ook nog toelaatbaar moet zijn.

Luimes onderwierp stukken hout uit de 13e, 17e en 21e eeuw aan tests. “Voor veel 17e-eeuwse kabinetten zou het klimaatsysteem minder streng mogen worden ingesteld, maar het is belangrijk om voor elk object deze grens apart te bepalen”, concludeert Luimes.