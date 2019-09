Negen Gouden Kalf-nominaties voor Niemand in de stad

De boekverfilming Niemand in de stad van regisseur Michiel van Erp heeft dinsdag de meeste Gouden Kalf-nominaties in de wacht gesleept. Het drama over drie studenten maakt kans in negen categorieën, waaronder beste film, regie, scenario en hoofdrolspeler (Minne Koole). Het is geen record; het oorlogsepos Bankier van het verzet kreeg vorig jaar twaalf nominaties.

De film Baantjer: het begin, een prequel op de oude serie gebaseerd op de boeken over rechercheur De Cock, ontving zes nominaties verdeeld over vier categorieën. Baantjer heeft twee kanshebbers in de race voor het beeldje voor beste mannelijke bijrol (Robert de Hoog en Fedja van Huêt) en twee in de strijd om de categorie vrouwelijke bijrol (Jelka van Houten en Lisa Smit). Daarnaast is de film genomineerd in de categorieën beste muziek en beste production design.

In de categorie beste acteur moet Minne Koole (Niemand in de stad) het opnemen tegen Marcel Musters (God only knows) en Vincent van der Valk (Nocturne). Het beeldje voor beste actrice gaat naar een van de hoofdrolspelers van God only knows (Monic Hendrickx of Elsie de Brauw), of naar Melody Klaver voor het vluchtelingendrama Rafaël.

De strijd om het belangrijkste Gouden Kalf, die voor beste film, gaat tussen Niemand in de stad, God only knows, Mijn bijzonder rare week met Tess, Dirty God en Take me somewhere nice. De uitreiking van de Gouden Kalveren vindt op 4 oktober plaats in Utrecht tijdens de slotavond van het Nederlands Film Festival.