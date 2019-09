Vakbond: ondeugdelijk gasmasker onacceptabel

De voorzitter van de vakbond voor militair personeel VBM, Jean Debie, vindt het “onacceptabel” dat de gasmaskers van Nederlandse militairen niet genoeg bescherming bieden tegen chemische en biologische wapens.

Uit TNO-onderzoek blijkt dat het FM 12-gasmasker dat de krijgsmacht gebruikt lang niet altijd voldoende bescherming biedt. Debie: “Dit is voor ons onacceptabel gelet op de dodelijke gevolgen voor de militair bij inademing van zeer geringe hoeveelheden chemische strijdmiddelen. Elke militair die wordt ingezet in gebieden waar een chemische dreiging is, moet kunnen beschikken over het beste gasmasker dat verkrijgbaar is,” aldus Debie.

RTL Nieuws meldde dinsdag dat het probleem al sinds 2005 bij het ministerie van Defensie bekend is, maar het probleem niet ernstig genoeg vindt om militairen ervoor te waarschuwen.