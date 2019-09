Velp eert Audrey Hepburn met standbeeld

Velp, bij Arnhem, eert zaterdag Audrey Hepburn (1929-1993), de filmster die een deel van haar jeugd in beide plaatsen doorbracht. Arnhem heeft al een beeld van de vroegere inwoonster die wereldberoemd werd, onder meer als tegenspeelster van Gregory Peck (Roman Holiday) en Fred Astaire (Funny Face). Velp onthult nu ook een beeld, aan de Rozendaalselaan, waar de latere Unicef-ambassadrice ook een tijdje bivakkeerde.

Die dag verschijnt tevens een boek in Nederlandse vertaling: Audrey Hepburn, het Nederlandse meisje. Auteur Robert Matzen, die ook biografieën schreef van James Stewart en Errol Flynn, gaat met name in op de tijd van Audrey in het Nederland van de Tweede Wereldoorlog.

Hepburn werd in België geboren, maar haar moeder was een dochter van Aarnoud van Heemstra, ooit burgemeester van Arnhem. Audrey’s ouders, die de fascisten aanvankelijk wel zagen zitten, woonden in de jaren dertig in Londen. Na de scheiding verhuisde Audrey’s moeder Ella naar Nederland, waar haar dochter zich kort na het uitbreken van de oorlog bij haar voegde, in de vergeefse hoop dat de wereldbrand daar zou meevallen. Ella onderhield in de oorlog overigens nog warme banden met de Duitse bezetter om haar begaafde dochter kansen te geven. Om die reden was ze na de oorlog niet meer echt welkom in Arnhem.

Audrey zelf kwam in Velp in contact met Hendrik Visser ’t Hooft, dokter en verzetsman, schrijft Matzen. Hij vroeg haar klusjes te doen in zijn ziekenhuis, waarvan de artsen bij veel anti-Duitse activiteiten waren betrokken. “Dat ze echt een rol in het verzet heeft gespeeld is te veel gezegd, maar aangezien ze zich in de kringen van de fanatieke en vaderlandslievende Visser ’t Hooft bevond, zal ze toch haar steentje, hoe klein ook, hebben bijgedragen”, schrijft Matzen.

Volgens Matzen danste ze op illegale avonden waar geld werd ingezameld voor onder anderen mensen die onderduikers in huis hadden. Visser ’t Hooft stuurde Audrey volgens Matzen ook op pad met eten en berichten voor een neergehaalde vliegenier. Ze was met haar 15 jaar jong genoeg om onschuldig te lijken en sprak prima Engels bovendien.