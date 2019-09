VVD en CU: pak salafistische bijles aan

VVD en ChristenUnie (CU) willen salafistische weekendscholen aanpakken. De onderwijsinspectie moet voortaan in de gaten houden of kinderen daar niet wordt geleerd zich van de Nederlandse samenleving af te keren, vinden de beide regeringspartijen. Nu heeft de inspectie nog niets te zeggen over onderwijs dat buiten reguliere scholen plaatsvindt.

De leider van de VVD in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, en zijn CU-collega Gert-Jan Segers zijn geschrokken van onderzoek van Nieuwsuur en NRC naar een vijftigtal van zulke radicaal-islamitische moskeescholen. Daar krijgen kinderen bijvoorbeeld te horen dat niet-moslims de doodstraf verdienen, melden het actualiteitenprogramma en de krant. Zo’n duizend kinderen zouden er na schooltijd en in het weekend bijlessen volgen.

“De inspectie moet in het vervolg kunnen ingrijpen bij dit soort weekendscholen en ander informeel onderwijs”, zegt Dijkhoff. “Vrijheid van onderwijs betekent niet de vrijheid om kinderen tegen onze samenleving op te zetten.”