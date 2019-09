WK Living Statues verdwijnt uit Arnhem

Het wereldkampioenschap Living Statues (levende standbeelden) verdwijnt uit Arnhem. Begin oktober wordt de veertiende en laatste editie gehouden van het drukbezochte evenement. Volgens organisator Robin Hagen is het festival “toe aan nieuwe uitdagingen”, zei hij dinsdag.

In 1996 streken de levende standbeelden voor het eerst in Arnhem neer voor het Nederlands kampioenschap. In die tijd was het fenomeen in Nederland onbekend. Alleen in wereldsteden kwamen vakantiegangers wel eens een menselijk standbeeld tegen.

Maar optreden als levend standbeeld nam een grote vlucht en vanaf 2004 organiseerde Arnhem een wereldkampioenschap, waar deelnemers uit alle werelddelen naar toe kwamen. Aan het laatste WK Living Statues in oktober doen de kampioenen van de afgelopen jaren en honderd topstandbeelden uit de hele wereld mee, aldus Hagen.

Ondanks de populariteit van het festival verminderde Arnhem in de afgelopen jaren de subsidie, omdat de stad vond dat het tijd wordt voor “iets nieuws.” Hagen weet nog niet of het kampioenschap naar een andere plaats in Nederland verhuist.