Aanhouding na drogeren 94-jarige man

De politie in Amsterdam heeft woensdag een 61-jarige vrouw uit Zaanstad aangehouden die ervan wordt verdacht een 94-jarige man te hebben gedrogeerd. De vrouw meldde zich zelf, nadat de politie de kwestie dinsdagavond had behandeld in Opsporing Verzocht.

De vrouw wordt ervan verdacht dat zij in april de man in zijn woonruimte in een verzorgingstehuis heeft gedrogeerd, waarna ze er vandoor is gegaan met zijn bankpas. Vlak daarna is een aanzienlijk geldbedrag van zijn rekening opgenomen, meldt de politie.

Het slachtoffer werd uren later uitgedroogd, verward en onderkoeld aangetroffen in zijn kamer. Hij moest dagenlang bijkomen in het ziekenhuis.

De vrouw en het slachtoffer hadden elkaar eerder ontmoet in het verzorgingstehuis. Na een praatje bleek dat de twee het goed met elkaar konden vinden, waarna ze uit eten zijn geweest. De recherche vermoedt dat de vrouw op een berekenende manier bezig is geweest om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht waren vijf tips binnengekomen. Van de vrouw zijn herkenbare beelden uitgezonden.