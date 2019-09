Doesburg: moeder en kind buiten levensgevaar

De twee personen die woensdagochtend in Doesburg naar het ziekenhuis werden gebracht met koolmonoxidevergiftiging verkeren niet meer in levensgevaar. De gemeente Doesburg (Gelderland) heeft dat bekendgemaakt.

De vader van het gezin in de Gelderse plaats overleed door koolmonoxidevergiftiging in de woning aan de Monseigneur Bekkerslaan. De moeder en een minderjarig kind werden in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht, elf andere gezinsleden werden nagekeken door ambulancepersoneel.

Naar de oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging wordt onderzoek gedaan.