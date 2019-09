Eerste militairen voor hulp geland op Bahama’s

Een eerste groep van ongeveer twintig Nederlandse militairen is woensdag vanaf het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt met Cougar-helikopters aan land gezet op de Bahama’s. Ze hebben contact gelegd met drie al eerder gearriveerde militairen, het lokale bestuur en hulporganisaties om een plan te maken voor het verstrekken van noodhulp aan de eilandengroep die zwaar is getroffen door de orkaan Dorian.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dat de militairen onder meer drinkwater, houdbaar voedsel en medicijnen naar de Bahama’s gaan brengen. Ook is medisch personeel van de landmacht inzetbaar en zijn er specialisten mee die kunnen helpen bij het herstel van de infrastructuur. In totaal worden 550 Nederlandse militairen van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee betrokken bij de noodhulp.

Nederland heeft naast de Johan de Witt de Zr.Ms. Snellius naar de Bahama’s gestuurd. De Johan de Witt is een amfibisch transportschip. Het is een haven, vliegveld en opslagplaats tegelijk. De Snellius is uitgerust met geavanceerde sonarapparatuur om onderwaterschade, scheepswrakken en andere blokkades in kaart te brengen. Daarmee kan het een rol vervullen in het weer toegankelijk maken van havens op de Bahama’s.