Eis: tot 10 jaar cel voor poging drugssmokkel

Tegen een 38-jarige Hagenaar is tien jaar celstraf geëist, omdat hij in 2016 en 2017 heeft geprobeerd cocaïne naar Nederland te smokkelen. Ruim 1000 kilo was al onderweg van Zuid-Amerika naar Europa, maar de deal die de man probeerde te sluiten ketste af.

“De wetgever heeft ervoor gekozen om ook de voorbereidingshandelingen van drugshandel strafbaar te stellen, ook wanneer die beoogde drugshandel buiten Nederland plaatsvindt”, zei de officier van justitie woensdag voor de rechtbank in Den Haag.

De politie kwam de man door een tip op het spoor en volgde hem maandenlang via onder meer telefoontaps. Daaruit bleek dat hij mensen in de havens van Amsterdam en Rotterdam had die ongezien drugs uit containers konden halen. Ook had hij contact met een bagageafhandelaar op Schiphol die cocaïne het land in kon smokkelen.

Tegen de handlanger op Schiphol en zes andere medeverdachten, onder wie de vriendin van de Hagenaar, zijn celstraffen tot vier jaar geëist.

De drugs die onderweg waren, zijn nooit onderschept.

De uitspraak is op 30 september.