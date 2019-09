Guus Meeuwis spreekt over opa bij herdenking

Zanger Guus Meeuwis leest woensdagavond voor uit het dagboek van zijn opa Cees, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een krijgsgevangenenkamp in Duitsland heeft gezeten. Meeuwis opent daarmee een jaar van herdenken en vieren in de provincie Noord-Brabant. Grote delen van Brabant werden in september 1944 bevrijd bij de geallieerde operatie Market Garden, deze maand precies 75 jaar geleden.

Brabant start het bevrijdingsjaar woensdag met de provinciale herdenking van de Brabantse gesneuvelden. Dat gebeurt in en bij het Oude Willibrorduskerkje in Waalre, dat een oorlogsmonument is. Al op 28 oktober 1945 werd in dit kerkje de eerste herdenking voor de oorlogsslachtoffers gehouden.

Meeuwis voelt zich vereerd dat hij tijdens de herdenking mag spreken, zegt hij. “Door het verhaal van mijn opa voel ik de persoonlijke noodzaak om op mijn manier bij te dragen aan een wereld waarin geen plaats meer is voor oorlog en menselijk leed, door mij te focussen op mooie dingen”, aldus de Brabander.

Het verhaal van opa Cees Meeuwis is een van de 75 verhalen die het komende jaar in Brabant een hoofdrol spelen. De organisatie hoopt met persoonlijke verhalen jongere generaties te bereiken.