Internationale afspraken over Maaswater nodig

De landen die water uit de Maas gebruiken om er drinkwater van te maken, moeten dringend betere afspraken met elkaar maken. Als dat niet gebeurt, zou de levering van drinkwater in België en Nederland in het geding kunnen komen in tijden van extreme droogte.

Dat stelt RIWA-Maas, het samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken. Deze bedrijven voorzien vier miljoen Nederlanders en ruim drie miljoen Belgen van kraanwater. In Nederland leveren de bedrijven in Zeeland, Zuid-Holland en delen van Limburg.

Behalve België en Nederland gebruiken ook Frankrijk en Duitsland Maaswater. Daar worden soms ingrepen in het watersysteem gedaan die direct invloed hebben op de hoeveelheid rivierwater die Nederland bereikt. Er is wel overleg, maar het gaat allemaal te langzaam volgens RIWA-Maas in het jaarverslag over het extreem droge jaar 2018.

De Maas ontspringt in Frankrijk en wordt gevoed door regenwater. De stroming in de rivier wordt geregeld met sluizen en stuwen, maar als het water door droogte erg laag staat valt de stroming grotendeels weg. Verontreinigingen en (illegale) lozingen blijven dan lang op één plaats hangen en omdat er weinig water is, is de concentratie van een vervuilende stof ook hoog. Drinkwaterbedrijven moeten dan de inname van rivierwater staken. Dat gebeurde vorig jaar 46 keer.

RIWA-Maas wil dat er langs het hele traject van de Maas intensiever wordt gecontroleerd. Er moeten ook internationale afspraken komen over het gebruik van het Maaswater. Als Frankrijk en Duitsland veel water nemen voor bijvoorbeeld industrie, is er in Nederland minder water om drinkwater van te maken.

Alle drinkwaterbedrijven voeren sinds de droogte van 2018 campagne om zuiniger om te gaan met drinkwater. Voorlopig is er in Nederland geen drinkwatertekort, maar als iedereen in de zomers die steeds warmer en droger worden onbeperkt kraanwater blijft gebruiken, zou de bodem van de voorraad wel in zicht kunnen komen.