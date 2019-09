Last van geluiden in huis of op het werk? Met deze tips wordt het weer stil

Na een drukke werk- of schooldag wil je niets liever dan tot rust komen in je eigen huis. Het laatste waar je behoefte aan hebt is een galm, een matige akoestiek of piepende geluiden. Dit geldt uiteraard ook voor je werkplek. Niemand zit te wachten op geluidsoverlast. Wat kan je hieraan doen? Met deze tips wordt het weer wat stiller, zowel op werk als thuis.

Niet alle geluiden in huis of op het werk zijn altijd even aangenaam. Het kan voorkomen dat je een ongewenst en hinderlijk geluid hoort en dit een negatief effect heeft. Soms kan een bepaald geluid zelfs slechts voor de gezondheid zijn, bijvoorbeeld als je hierdoor niet goed kan slapen. Er zijn diverse apparaten in huis of op het werk die voor geluidsoverlast kunnen zorgen, zoals de koelkast, wasmachine, ventilator, afzuiging of cv-ketel.

Piepend geluid opsporen

Piepend geluid in huis opsporen, hoe doe je dat? Dit kan je zelf doen, maar als dit niet lukt kan je een geluidsmeting laten uitvoeren. Het lokaliseren van overlast valt vaak niet mee.

Het kan ook zijn dat de akoestiek in je huis of op kantoor niet goed is, waardoor je een galm ervaart. Harde en gladde oppervlakken in een ruimte zorgen voor weerkaatsing van geluid. Het resultaat: een storende echo. Grote raampartijen, glad gestucte muren en gladde vloeren weerkaatsen het geluid. Dit zorgt ervoor dat je ruimte hol klinkt. Zachte materialen absorberen het geluid en verminderd je akoestisch probleem. Dit is met simpele tips op te lossen. Gordijnen, een vloerkleed, stoffen meubels en accessoires, zoals grote planten, een boekenkast, vilten opbergdozen en geluiddempende schilderijen aan de muur, zorgen voor een betere akoestiek in bijvoorbeeld de woonkamer of vergaderkamer op werk.

Krakende houten vloer

Een krakend geluid afkomstig van je vloer kan voor irritatie en afleiding zorgen. Bij houten vloeren komt gekraak helaas regelmatig voor. Gelukkig kun je hier wel wat aan doen. Zoek allereerst uit waar het kraken precies vandaan komt. Meestal wordt het kraken veroorzaakt door beweging tussen de vloerplanken en de vloerplaten waarop deze zijn vastgetimmerd.

Houten vloeren en laminaat kunnen veel geluid veroorzaken als hier regelmatig met schoenen of pumps op gelopen wordt. Tapijt of een vloerkleed kan dan uitkomst bieden. In de woonkamer is een vloerkleed een goede optie. Deze zorgt niet alleen voor extra sfeer en warmte, maar vermindert ook direct het geluid. Dit geldt ook voor vergaderruimtes.

Piepende deuren

Naast krakende vloeren zijn piepende deuren een grote stoorzender. Daar zit niemand op te wachten, en al helemaal niet ’s nachts. Hier is echter een simpele tip voor, namelijk een beetje zeepsop en wat olie. Stel eerst vast waar de piep vandaan komt en maak vervolgens het scharnier schoon met een beetje zeepsop. Smeer deze vervolgens in met olie. Doe de deur nog een paar keer open en dicht zodat de olie zich goed kan verspreiden.

Design binnendeuren met aluminium kozijnen