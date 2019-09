Nederlandse politie naar Kenia in zaak Cohen

Drie Nederlandse politiemensen zijn woensdag naar Kenia vertrokken om te overleggen over het onderzoek naar de vermiste Nederlander Tob Cohen. Een woordvoerster van de Amsterdamse politie bevestigde berichtgeving daarover van De Telegraaf. De 69-jarige Cohen is een voormalig topman van Philips in Oost-Afrika en wordt sinds half juli vermist.

Het drietal gaat in Kenia geen eigen onderzoek doen maar zal het onderzoeksproces volgen. Dat betekent vooral dat ze informatie zullen uitwisselen, aldus de woordvoerster. Volgens haar is er geen sprake van kritiek op het onderzoek in Nairobi, maar is het gewoon altijd beter om elkaar face to face te spreken. Vrijdag keren de twee rechercheurs en een liaisonmedewerker weer terug.

De Keniaanse echtgenote van Tob, met wie hij in scheiding lag, zit in voorarrest. De politie in Nairobi doet onderzoek naar haar mogelijke betrokkenheid bij de vermissing. De vrouw heeft eerder tegen de media gezegd dat haar echtgenoot naar Thailand is vertrokken, maar daarvan zou geen bewijs zijn.

Het AD meldt dat de zus van Tob Cohen ook naar Kenia is afgereisd. Ze denkt dat haar Afrikaanse schoonzus liegt en wil deze week haar voorgeleiding bijwonen in de rechtszaal.