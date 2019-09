OM eist tot 7 jaar cel tegen leden drugsbende

Tegen elf mannen die verdacht worden van de productie van synthetische drugs, zijn woensdag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen geëist tussen de één en zeven jaar. De verdachten haalden volgens het Openbaar Ministerie tussen eind 2017 en april 2018 tonnen chemicaliën vanuit Polen naar Nederland waarmee de drugs kunnen worden gemaakt. Een Poolse verdachte verklaarde in deze zaak dat de Nederlanders groter waren dan Pablo Escobar, de Colombiaanse drugsbaas.

De opslag en productie van de drugs was onder meer in Son en Breugel, Den Bosch, Venlo, Nuenen, Zaltbommel en Odiliapeel. In deze laatste plaats zag de politie dat er 327 blauwe en 174 rode jerrycans werden uitgeladen. Elders werden duizenden liters fosforzuur, zoutzuur, aceton, methanol, methylamine, zwavelzuur en ammoniakgas gevonden.

Op een soort tussenlocatie voor de opslag in Echt lag volgens het OM zoveel troep dat allleen al de vernietiging ervan ruim 100.000 euro kostte. In Zaltbommel konden alle chemische stoffen niet eens in één dag worden opgeruimd.