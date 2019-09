Overheid steekt 2 miljoen in spoor Zandvoort

De regering steekt 2,35 miljoen euro in de verbetering van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. In totaal wordt 7 miljoen geïnvesteerd om meer treinen te laten rijden. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort betalen mee aan de spoorverbetering.

De NS, ProRail en de overheid hebben afgelopen maanden overlegd over de investering in het spoor. Die is volgens de provincie en gemeente Zandvoort nodig vanwege de Formule 1 Grand Prix die vanaf 2020 wordt verreden in de kustplaats. De investering wordt ook gebruikt om de drukte in de zomer richting Zandvoort op te vangen.

“Door samen met de regio nu te investeren in het spoor en het station van Zandvoort, kunnen straks dagelijks tienduizenden mensen de trein van en naar de badplaats nemen”, reageert Van Veldhoven op de investering.

Een beter bereikbaar Zandvoort is goed nieuws voor de regio, maar ook voor al die mensen die in Zandvoort van zon, zee, strand en straks ook de Formule 1 willen genieten.

Op het drukste moment moeten er zes treinen per uur gaan rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Het station in Zandvoort krijgt twee tijdelijke extra perrons en ook op andere stations worden maatregelen getroffen om de tienduizenden bezoekers van de Grand Prix naar Zandvoort te krijgen, meldt ProRail. “Daarnaast zetten we samen met de gemeente en NS crowdmanagement in om de grote groep reizigers in goede banen te leiden”, laat ProRail in een verklaring weten.

Het is de bedoeling dat tienduizenden racefans in het weekend van 3 mei per trein naar Zandvoort kunnen door de maatregelen. De woordvoerder van ProRail zegt dat er nog veel werk moet worden verzet. “Wij moeten echt volle bak aan de slag om voor 1 mei klaar te zijn met de spoorverbetering.”