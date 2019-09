Prima nazomerweer in het weekend

De nazomer komt eraan. Weeronline belooft een stralend en warm weekend met temperaturen tussen de 19 en 25 graden. Maar voor het zover is, laat de herfst zich woensdag nog flink gelden.

Een grote hoeveelheid bewolking trekt woensdag vanuit het westen over het land en daarbij valt op veel plaatsen regen. Ook waait het flink in de middag. Donderdag en vrijdag wordt het wat warmer met temperaturen tussen de 19 en 22 graden. Er zijn wolkenvelden en enkele zonnige perioden, maar er kan ook een bui ontstaan, vooral in de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend komen enkele buien voor.

Een zonnige vrijdagmiddag is de opmaat voor een stralend weekend. Zaterdagochtend komt wel eerst regionaal mist voor. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het midden en zuiden. Daarmee is het niet zomers warm, maar er staat weinig wind en in de zon is het aangenaam.

Zondag doet de temperatuur er in de volle zon nog een schepje bovenop. Het wordt ruim boven de 20 graden in het noorden en westen. In het zuiden en oosten wordt het mogelijk 25 graden. In Limburg kan het lokaal 26 graden worden. Op het Wad is het juist een graadje koeler. In de avond koelt het snel af naar een graad of 13.