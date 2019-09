Slob wil overleg over geld voor basisonderwijs

Het kabinet stelt 285 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs. Minister Arie Slob roept de sociale partners op om snel afspraken te maken over de besteding van het geld.

Sinds juni zijn werknemers en werkgevers echter niet meer met elkaar in gesprek. “Ik doe een dringende oproep op de sociale partners om weer om tafel te gaan en dit geld te gebruiken voor leraren”, zegt minister Slob. “Als de schoolbesturen en vakbonden niets doen, gaat het geld de reserves in. Dat zou zonde zijn.”

Het geld komt voort uit de zogenaamde loonbijstelling en moet ervoor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector kunnen meebewegen met die van werknemers van bedrijven. Het is aan werkgevers en werknemers om afspraken te maken over de bestemming voor het geld. Dit kan gaan naar bijvoorbeeld een hogere beloning voor schoolleiders en leraren in het voortgezet speciaal onderwijs of een arbeidsmarkttoelage voor leraren.