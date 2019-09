Staatssecretaris: gasmaskers voldoen aan norm

De gasmaskers die de krijgsmacht gebruikt voldoen aan de NAVO-normen en worden ook door andere landen gebruikt. Uit een onderzoek van TNO uit 2009 bleek bovendien dat er geen betere gasmaskers op de markt zijn. TNO houdt jaarlijks de vinger aan de pols. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) zei dat woensdag in de Tweede Kamer.

Diverse fracties toonden zich ongerust over de gasmaskers. Volgens de vakbond voor militair personeel VBM bieden die niet genoeg bescherming tegen chemische en biologische wapens. Bij Defensie is volgens RTL Nieuws al sinds 2005 bekend dat de maskers niet deugen.

Visser ontkende echter dat er iets mis is met de maskers. Ze onderstreepte wel dat er twee types zijn, die beide in andere omstandigheden gebruikt moeten worden. Volgens haar zijn er bij Defensie geen klachten binnengekomen over de gasmaskers.

Niettemin gaat Defensie andere gasmaskers aanschaffen. “Eens in de zoveel tijd moet je de uitrusting nu eenmaal vervangen”, zei Visser.