Stadsdeel akkoord met Johan Cruijff Boulevard

De naamsverandering van de Arena Boulevard in Amsterdam naar Johan Cruijff Boulevard is een stap dichterbij. Het dagelijks bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is akkoord gegaan met de naamsverandering van de boulevard bij de Johan Cruijff ArenA. Dat laat een woordvoerder weten na berichtgeving van Het Parool.

Volgens de krant is de familie van Cruijff het ook eens met het hernoemen van de boulevard naar de voetballegende

Daarmee is de naamsverandering nog niet officieel rond, omdat de gemeenteraad nog akkoord moet gaan. Donderdag wordt het voorstel eerst behandeld in de stadsdeelcommissie. Die geven daarna een advies aan de gemeenteraad. Wanneer de naamsverandering in de raad wordt besproken, is nog niet bekend.

Vorig jaar mislukte een poging om het Stadionplein voor het Olympisch Stadion naar Cruijff te vernoemen. Verzet in de buurt en een rommelige aanvraagprocedure waren daar de oorzaak van.