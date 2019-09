‘Treed op tegen lhbti-vijandig onderwijs’

De Onderwijsinspectie moet optreden tegen de lesmethode ‘Help! Ik word volwassen’ van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) die volgens de belangenvereniging COC ‘lhbti-vijandig’ is. Dat zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in het programma Nieuwsuur.

In de lesmethode wordt scholieren voorgespiegeld dat Allah homoseksualiteit zou verafschuwen en dat de straf voor homoseksuelen een stenenregen en de dood zou zijn. Ook transgenders moeten het in het lesmateriaal ontgelden. Verder stelt de lesmethode dat Allah ‘vrouwen die op mannen proberen te lijken’ zou vervloeken.

‘Je zult als islamitisch transgendermeisje of homojongen maar op een school zitten die deze methode gebruikt en in feite te horen krijgen dat je er niet mag zijn. Dat is afschuwelijk, onacceptabel en strijd met de wet. Scholieren hebben recht op een school waar ze zich veilig en geaccepteerd voelen, en dat kan niet met zo’n lesmethode’, stelt Oosenbrug.