Eerste Nederlandse F-35 klaar in Italië

In Italië is de eerste F-35 van de band gerold die bestemd is voor de Nederlandse luchtmacht. Het gevechtsvliegtuig arriveert volgens staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) op 31 oktober op vliegbasis Leeuwarden.

De Nederlandse F-35 wordt gebouwd in een fabriek op de vliegbasis Cameri. Het toestel is de opvolger van de F-16. Nederland heeft al twee F-35’s die zijn gebouwd in de Verenigde Staten. Ze zijn daar ook gestationeerd voor de opleiding van piloten.

Nederland heeft 37 F-35’s besteld. Daarvan worden er 29 gebouwd in Italië en acht in de Verenigde Staten. Defensie kondigde eerder dit jaar aan nog eens acht of negen van deze toestellen te zullen bestellen.