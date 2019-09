Geen goedkeuring RDW voor aangepaste stint

De RDW heeft de aangepaste stint afgekeurd. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). “De RDW geeft geen positief advies”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ze volgt het advies van de keuringsinstantie op.

De fabrikant is van plan “op korte termijn” met een nieuwe aanvraag voor een aangepaste versie van de stint te komen, aldus de minister. Een woordvoerder van het ministerie kan niet zeggen hoeveel vertraging de stint door de beslissing oploopt.

De elektrische bolderkar mocht niet meer de weg op nadat bij een ongeluk in Oss vorig jaar met een stint vier kinderen waren omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

Het voertuig voldoet volgens de RDW “nu op de meeste hoofdonderdelen (zoals de remmen, stuurinrichting en gordels) aan de eisen”. Volgens de dienst is de fabrikant Stintum Holding B.V. “op de goede weg”, maar zijn er nog tien openstaande punten. Stintum had drie aanvragen ingediend.

In de aangepaste versie heeft de stint tien zitplaatsen, terwijl maximaal acht zijn toegestaan. Verder heeft de RDW kritiek op een van de geteste voertuigen omdat die 20 kilometer per uur kan. Dat moet maximaal 17 kilometer per uur zijn. Ook mist er nog een onderbouwing voor de afwezigheid van beschermingsstructuren aan de voor- en achterzijde.

De hoop was dat de stint weer op de openbare weg mocht aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het voertuig wordt namelijk vooral gebruikt in de kinderopvang. Die moeten nu verder met alternatief vervoer. Dat kan extra kosten betekenen.