Grote meteoor boven het noorden van Nederland

Boven Nederland is donderdagmiddag een felle meteoor gezien. Het verschijnsel werd veroorzaakt door een ruimterots die in onze dampkring kwam en daar verbrandde. De steen was waarschijnlijk “1 meter tot enkele meters” in doorsnee, is de eerste indruk van Joost Hartman, voorzitter van de Werkgroep Meteoren. De steen moet in elk geval groot zijn geweest, want het lichtspoor in de hemel was zo fel dat het boven het zonlicht uitkwam.

De vuurbol was rond 14.50 uur te zien. Hij bevond zich boven het Duitse waddeneiland Langeoog, ten noordoosten van de provincie Groningen. De rots zal 50 tot 100 kilometer boven het oppervlak van de aarde zijn geweest toen hij verscheen. De werkgroep heeft zelfs meldingen gekregen vanuit Noord-Brabant, waar mensen het lichtspoor konden zien.

Het grootste deel van de rots is waarschijnlijk verbrand in de dampkring. Een brokstuk dat zo groot is als “een vuist of een voetbal” is mogelijk in de Noordzee terechtgekomen.