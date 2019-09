In VS opgepakte vloggers op vrije voeten

De twee Nederlandse vloggers die dinsdag werden opgepakt bij een geheime locatie van de Amerikaanse luchtmacht in Nevada zijn op vrije voeten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de twee die consulaire bijstand krijgen. Maandag is er een rechtszaak, aldus de woordvoerster van het ministerie.

De twee Nederlanders, de 20-jarige Ties Granzier uit Linne (Limburg) en de 21-jarige Govert Sweep uit Boxmeer, zijn opgepakt omdat ze waarschuwingsborden negeerden zodat ze een filmpje konden maken over de plek, Area 51. Sweep is een ‘urban explorer’, die filmpjes maakt over verlaten gebouwen. Granzier richt zich vooral op opvallende acties. Zo maakte hij eerder dit jaar een boot van duct tape. Sweep heeft 308.000 abonnees, Granzier ruim 735.000.

Al decennia gaan er geruchten dat er bij Area 51 vliegende schotels en buitenaardse wezens worden bewaard. Sinds de Amerikaan Matty Roberts onlangs op Facebook een oproep deed om 20 september de basis binnen te dringen, onder het motto ‘Zo’n grote groep kunnen ze niet stoppen’, is er veel aandacht voor Area 51. Roberts kreeg ruim twee miljoen aanmeldingen, plus een bezoekje van de FBI, waarna hij de ‘bestorming’ annuleerde en zich terugtrok.