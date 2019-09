Marcouch eert troepen met parachutesprong

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt volgende week donderdag een parachutesprong om de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem te markeren. Marcouch wil met zijn tandemsprong ervaren hoe de geallieerde luchtlandingstroepen zich moeten hebben gevoeld, toen ze boven totaal onbekend terrein uit vliegtuigen sprongen vanwege de bevrijdingsoperatie Market Garden.

De geallieerden wilden met Market Garden snel een einde maken aan de Tweede Wereldoorlog. De operatie mislukte toen de geallieerden de Rijnbrug in Arnhem niet in handen konden krijgen. Bij Arnhem landden destijds vele duizenden parachutisten die gemiddeld 22 jaar waren. Velen waren al doodgeschoten voor ze grond bereikten.

Marcouch wil met zijn parachutesprong “respect betuigen aan ongelooflijk dappere soldaten”, aldus een woordvoerster. De burgemeester springt boven een historisch luchtlandingsterrein in de buurt van Arnhem. Tegelijk met de burgemeester springt ook de Britse tv-presentator Dan Snow, die vrijdag het theaterspektakel Bridge to Liberation in Arnhem presenteert.