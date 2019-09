Minister Blok ‘designated survivor’ Prinsjesdag

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wordt als minister achter de hand gehouden op Prinsjesdag. Hij geldt als de eerste zogenoemde ‘designated survivor’, de ‘aangewezen overlevende’ mocht er bijvoorbeeld een aanslag plaatsvinden.

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover door de NOS. De keuze voor Blok lag voor de hand, omdat hij sowieso niet op Prinsjesdag in de Hofstad is. Hij bezoekt dinsdag 17 september het Europees Parlement in Straatsburg. Het is overigens vaker voorgekomen dat de bewindsman voor Buitenlandse Zaken op Prinsjesdag afwezig is, omdat hij elders wat te doen heeft.

De ‘designated survivor’ moet het landsbestuur kunnen overnemen als de Ridderzaal wordt getroffen door een terreuraanslag of andere extreme ramp. De term burgerde in door de gelijknamige Amerikaanse televisieserie.