Rotterdam: ruim 15 miljoen voor songfestival

Voor het organiseren van het Eurovisiesongfestival trekt de gemeente Rotterdam bijna 15,5 miljoen euro uit. Dat staat in het bidbook dat donderdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad is vrijgegeven. De volledige begroting is in de vrijgegeven stukken onleesbaar gemaakt.

Hoe het geld wordt uitgegeven, blijft geheim. Verder is een overzicht gemaakt van het aantal hotelkamers in Rotterdam. Welke hotels zijn gereserveerd is niet duidelijk en ook blijft geheim welke afspraken daarover zijn gemaakt. In de gepubliceerde stukken staan ook mogelijke podiumopstellingen. Een voorgestelde plattegrond voor Ahoy, waar het liedjesfestival plaatsvindt, is onleesbaar gemaakt.

Voor een vergelijkbaar bedrag (circa 15,5 miljoen) zoekt de stad nog financiƫle dekking. Het gemeentebestuur overweegt onder meer de toeristenbelasting te verhogen. De Tweede Kamer ziet er weinig in om tientallen miljoenen aan het evenement uit te geven.

Na bezoeken van de songfestivalcommissie van NPO, AVROTROS en NOS en het doornemen van de voorstellen van Maastricht en Rotterdam, als overgebleven kandidaten, viel eind vorige maand de keuze op Rotterdam als songfestivalstad. De halve finales van de 65e editie van het liedjesfestijn zijn op dinsdag 12 en donderdag 14 mei. Op zaterdag 16 mei is de finale.