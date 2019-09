Rus krijgt lintje voor bijdrage aan Hermitage

De Russische professor George Vilinbachov heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Hermitage Amsterdam. De Rus, adjunct-directeur bij de Hermitage in Sint-Petersburg, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De Amsterdamse locoburgemeester Marjolein Moorman overhandigde hem het lintje.

Vilinbachov kreeg de onderscheiding vanwege het tienjarig bestaan van de Hermitage Amsterdam. Hij heeft volgens de gemeente een hechte band met ons land en was eveneens betrokken bij succesvolle tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk en het Amsterdams Historisch Museum. Zo werkte hij mee aan ‘1917. Romanovs & Revolutie. Het einde van een monarchie’, ‘Peter de Grote: een bevlogen Tsaar’ en ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage’.

Vilinbachov werkt al vijftig jaar voor de Hermitage in Sint-Petersbrug. Sinds 1998 is hij er adjunct-directeur, met een speciale verantwoordelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek.