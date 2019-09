Vier jaar cel voor laten verhongeren kinderen

Een stel uit het Brabantse Molenschot moet vier jaar de cel in, omdat ze hun kinderen zo lieten verhongeren dat ze daaraan bijna overleden. De rechtbank in Breda veroordeelde het paar donderdag wegens mishandeling, vrijheidsberoving en poging tot doodslag op vijf van hun zeven kinderen.

De kinderen van het Japanse stel, dat in februari vorig jaar naar Nederland verhuisde, liepen op school in de gaten, omdat ze eten stalen van andere kinderen en eten uit de prullenbakken sprokkelden. De ouders vonden dat het niet gezond was als de kinderen veel aten. De kinderen mochten thuis niet over eten praten of zeggen dat ze honger hadden. Dan kregen ze straf. Straf kon betekenen dat ze tot wel vijf dagen geen eten kregen. Ze werden bovendien wekenlang opgesloten en geslagen en geschopt.

De rechtbank noemde de zaak ‘ronduit schokkend’.