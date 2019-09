262.000 euro ingenomen bij actie Beverwijk

Bij de grote antiwitwasactie in Beverwijk, die donderdagmiddag begon en tot in de late avond doorliep, is in totaal 262.000 euro in beslag genomen. Ook zijn administraties, onder meer van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste smartphones van bekende merken en een lading gestolen lampen meegenomen, meldt het Openbaar Ministerie. Het geld zat verstopt in de telmachines en in een systeemplafond.

De actie op een bedrijventerrein met ruim veertig telecombedrijfjes werd uitgevoerd door het OM, de politie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), en de Belastingdienst. In totaal waren ruim 250 mensen actief. Ook werden geldhonden ingezet.

Het vermoeden was dat de telecombedrijfjes dekmantel waren voor ‘underground banking’, het verplaatsen en witwassen van grote geldbedragen, ook wel hawala-bankieren genoemd. Bij vier van de bedrijven was dat inderdaad het geval. Door de jaren heen zouden via deze zaken miljoenen euro’s zijn rondgepompt, binnen Nederland maar ook naar Oost-Europa en Dubai.

Volgens een politiewoordvoerder is er niemand gearresteerd, maar is er wel “een aantal” verdachten in beeld. Het gaat om mensen die op een of andere manier bij deze bedrijfjes zijn betrokken.