Afghaanse claims in november voor rechter

Vier Afghanen die de Nederlandse staat hebben gedagvaard omdat bij de slag om Chora in 2007 “niet proportioneel” en “blind” geweld zou zijn gebruikt, kunnen hun zaak op 6 november voor het eerst voor de rechtbank bepleiten.

De Afghanen verwijten Nederlandse militairen dat die bij de slag in Uruzgan F-16’s, Apache-helikopters en een zware pantserhouwitser hebben ingezet om de Taliban te verdrijven. Door het geweld vielen veel burgerslachtoffers. “We willen weten hoe de afweging van het toegepaste geweld precies is gemaakt. Die afweging had niet in het nadeel van de burgers mogen uitvallen”, stelt hun advocate Liesbeth Zegveld. Ze verwacht dat de hele procedure zeker maanden in beslag zal nemen.