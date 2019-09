Film by the Sea opent met La belle époque

De 21e editie van het internationale filmfestival Film by the Sea opent vrijdagavond met de Franse film La belle époque. De film, die eerder dit jaar in Cannes zijn wereldpremière beleefde, is te zien tijdens het openingsgala in Vlissingen.

Zeeland staat de komende tien dagen in het teken van het witte doek. Het publiek kan genieten van zo’n honderd films, afkomstig van over de hele wereld. De focus ligt daarbij op boekverfilmingen. Vorig jaar kwamen er 46.500 bezoekers naar het festival.

Deze editie is de eerste onder leiding van de nieuwe directeur Jan Doense. Hij volgde Leo Hannewijk op, die als medeoprichter van het festival twintig jaar lang de leiding had.

Een van de gasten die Vlissingen tijdens het festival aandoet, is de Franse regisseur Claude Lelouch. Hij is bekend van onder meer Les uns et les autres en Les misérables en krijgt de Career Achievement Award. Tijdens het festival gaat eveneens de laatste productie van de 81-jarige Fransman in première: Les plus belles années d’une vie.