‘Lichaam vermiste zakenman Tob Cohen gevonden’

In Kenia is het lichaam gevonden van de vermiste Nederlandse zakenman Tob Cohen. Volgens Keniaanse media lag het in een septic tank bij zijn huis in een buitenwijk van de hoofdstad Nairobi.

Cohen werd op 19 of 20 juli voor het laatst gezien. Volgens zijn Keniaanse echtgenote Sarah Wairimu, met wie hij verwikkeld was in een vechtscheiding, was hij op vakantie naar Thailand vertrokken. De vrouw werd eind augustus aangehouden voor betrokkenheid bij zijn verdwijning. Zij spreekt alles tegen.

Een week voor zijn verdwijning had Cohen aangifte gedaan van mishandeling door zijn vrouw. In de aangifte zegt zijn advocaat dat Wairimu haar man van de trap had geduwd, waardoor hij viel en een verwonding aan zijn hoofd opliep.

De 71-jarige Cohen was regiomanager van Philips in Oost-Afrika. De laatste jaren organiseerde hij golfreizen. Hij woonde sinds 1987 in Kenia.