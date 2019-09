Minister deelt zorgen over korten pensioenen

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees deelt de zorgen van vakcentrale FNV over de dreigende korting op pensioenen. Hij benadrukt dat hij in overleg gaat met de pensioensector om “stap voor stap” te kijken “hoe we dit kunnen oplossen.”

De FNV zet de bewindsman het mes op de keel door te zinspelen op een einde van het moeizaam bereikte pensioenakkoord. Daarin maakten bonden, werkgevers en overheid een reeks afspraken om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst een goed pensioen is. Als Koolmees niet voorkomt dat pensioenen worden gekort, wordt het moeilijk het pensioenakkoord overeind te houden, stelt FNV-voorzitter Han Busker in de krant AD.

Koolmees zegt de zorgen heel goed te begrijpen. “Pensioenfondsen staan onder druk.” Maar hij zegt ook te willen voorkomen dat bijvoorbeeld jongeren de dupe worden van een ingreep.