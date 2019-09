Nederlanders zijn wereldkampioen LinkedIn

Nederland is wereldkampioen als het om het aantal LinkedIn gebruikers gaat. Meer dan de helft van de 8 miljoen leden zijn maandelijks actief. Het platform richt zich op het nog productiever en succesvoller maken van haar leden. Nieuws.nl vroeg country manager van LinkedIn Marcel Molenaar over de ontwikkelingen van het populaire platform en wat we zelf kunnen doen om onze zichtbaarheid te vergroten. “Als je kijkt naar het aantal zakelijke conversaties zijn wij het nummer één platform in de wereld.”

Nederlanders zijn netwerkers pur sang, dus toen LinkedIn de Nederlandse markt veroverde, werd dit met open armen ontvangen. Dat je via één platform wereldwijd in contact kan komen met relevante mensen voor je carrière of business, daar hadden we wel oren naar. “Je kan niet alleen professioneel je kennis en ervaring uitwisselen en connecten met anderen, maar het is ook een learning platform waarmee we mensen helpen om het beste talent aan te nemen, hoe je marketing en sales doet en hoe je je educatie kan inrichten voor je medewerkers.”

Succesvol gebruik maken van LinkedIn

Waar moet je op letten als je net aan de slag gaat met LinkedIn of al even bezig bent, maar het loopt nog niet helemaal naar wens? “Als je echt succesvol gebruik wilt maken van LinkedIn zeg ik altijd: je kan alleen waarde eruit halen als je er waarde aan toevoegt. Dat betekent dat je vooral kijkt naar de basis en dat is je eigen profiel. Welke informatie op je eigen profiel is relevant voor anderen om te zien en is het leuk om een connectie met je aan te gaan? Waar ben jij of is jouw bedrijf goed in? Wat zijn jouw skills en wat doe je als bedrijf? En zorg ervoor dat je foto en content standaard te zien zijn.”

Stel iemand komt op jouw profiel, dan moet deze persoon in één oogopslag kunnen zien dat hij of zij de juiste persoon gevonden heeft. Tachtig procent van de zoekactiviteiten op LinkedIn is naar personen. “Mensen willen snel checken of de naam, functie en foto kloppen, en kijken naar de korte summary, waarin staat wat je voor een ander kunt betekenen. Dit is het beginpunt en hiermee voeg je al wat waarde toe aan het netwerk. Als je je profiel goed definieert, dan zijn wij in staat om de juiste informatie voorbij te laten komen in je feed. Geen enkele LinkedIn hoofdpagina ziet er hetzelfde uit, want deze is afgestemd op jouw profiel.”

Heeft Marcel verder nog tips?

“Mijn nummer één tip om je zichtbaarheid te vergroten is door zelf content te delen. Maar de grote uitdaging die we terug horen van leden is dat ze geen content hebben. Mensen weten niet wat ze moeten delen en hoe, dat is nogal een drempel. Besteed 5 of 10 minuten per dag op LinkedIn en kijk eens in de tap over je netwerk. Hier staan aanbevelingen van mensen die je mogelijk kent op basis van algoritmen. Als je die inviteert, bouw je aan je netwerk.

De tweede tip is om content die je voorbij ziet komen te liken. Dit wordt doorgegeven aan jouw eerstegraads connecties. Hiermee kan je anderen inspireren. “Maar het is nog beter om die content die jou aanspreekt zelf te delen en daar een persoonlijk stukje tekst bij te zetten. Waarom deel je dit?”

Zit er nog een bepaalde strategie achter het plaatsen van content, bijvoorbeeld later in de avond? “Of er een ultiem tijdstip is, zal je mij niet horen zeggen. Maar acht van de tien gebruikers zien berichten als eerste op hun mobiel en dit gaat de hele dag door. Wat ik wel zie is dat als je een artikel of filmpje deelt om andere mensen productiever of succesvoller te maken, dus je deelt tips voor een ander, dat die veel worden gezien. Mijn advies is ook om naar je statistieken te gaan om te kijken hoeveel mensen jouw post hebben gezien. Dit geeft een goede indicatie om bijvoorbeeld ervoor te kiezen om een post nog een keer te delen.”

Laatste gouden tip

Het is wellicht een open deur maar het werkt goed en is momenteel zeer succesvol: het gebruik van hashtags. Het brengt overzicht in je feed want die kan best snel gaan en je kan met een hashtag bepaalde voor jou relevante content zoeken. “Je kan vanuit je profiel of bedrijfspagina drie hashtag associaties maken met je LinkedIn pagina. De eerste hashtag zet je breed in, de tweede is specifiek voor jou en de derde gaat in op timing, bijvoorbeeld een bepaald event. Op het moment dat er iets wordt gedeeld met een van die drie hashtags, krijg je een melding. Zet ook drie hashtags bij je post. Je kan zoeken wat de top 100 meest gebruikte hashtags zijn waar veel tractie op zit. Als je de juiste kiest, verhoogt dit de kans dat je content gezien wordt.”