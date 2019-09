Ook lekken rond Prinsjesdag een traditie

Het is al jaren geen verrassing meer dat in de weken voor Prinsjesdag de plannen van de regering uitlekken. Ook deze vrijdag was het weer zover. De Telegraaf, op de voet gevolgd door RTL Nieuws, bracht kort na verspreiding delen van de Miljoenennota naar buiten.

Aan de ene kant verschijnen positieve aspecten van de begrotingsplannen in augustus op de voorpagina’s van kranten en nieuwsbulletins op tv. Tegelijkertijd houden de partijleiders van de coalitie in het openbaar vol dat er echt geen ruchtbaarheid kan worden gegeven aan de plannen voor volgend jaar. Dat past niet in de traditie, waarbij de Koning in zijn troonrede de belangrijkste plannen van de regering uit de doeken doet, zo luidt de argumentatie.

Net als het lekken is ook de verontwaardiging in Den Haag een jaarlijks terugkerend fenomeen. Sommigen, zoals Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP), pleitten er zelfs voor om de daders te vervolgen en achter de tralies te zetten. Hij sloot daarbij in het verleden niet uit dat de schuldigen in de ambtenarij gezocht moeten worden. Voormalig minister Melanie Schultz zinspeelde in 2015 op vervolging van personen die lekken.

Premier Mark Rutte vindt het lekken naar eigen zeggen “buitengewoon irritant”, maar is er ook aan gewend en lijkt zich erbij te hebben neergelegd. Toen hij er vorig jaar naar werd gevraagd, wilde hij niet met de beschuldigende vinger naar ambtenaren wijzen. “Het schip van staat lekt meestal van de bovenkant”, zei hij, verwijzend naar zijn collega-politici.

Kamerleden krijgen de stukken de vrijdag voor Prinsjesdag, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de debatten in de dagen na Prinsjesdag. Niet lang daarna liggen de meeste dingen die nog niet bekend waren, op straat.