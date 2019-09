Proces ‘kofferbakmoord’ Oostvoorne begint

Vijf dagen heeft de rechtbank in Rotterdam uitgetrokken om de moord op de Oostvoornse Caroline van Toledo te behandelen. De 35-jarige vrouw werd in september 2005 gevonden in de kofferbak van haar brandende auto in het nabij gelegen recreatiegebied Kruininger Gors. Ook haar woning was in brand gestoken. Hoofdverdachte is de 42-jarige Leon van M. uit Brielle, die altijd stellig heeft ontkend dat hij betrokken was bij haar dood.

Van M. is meerdere keren in beeld geweest als verdachte en zat twee keer langdurig in voorarrest. Het Openbaar Ministerie kreeg de zaak niet rond, maar besloot de Briellenaar in 2017 na nieuw onderzoek weer op te pakken. In augustus vorig jaar kwam hij vrij uit voorarrest. Het OM verzette zich daartegen, maar de rechtbank liet hem toch vrij. Van M. draagt wel een enkelband.

De bewijsvoering is deels gebaseerd op belastende verklaringen van enkele getuigen. Volgens de verdediging spreken deze elkaar tegen. Dit voorjaar kwam het OM met een nieuwe, anonieme en bedreigde getuige. Die heeft verklaard dat twee anderen, onder wie de broer van Van M., het slachtoffer mishandelden en dat Van M. haar lichaam heeft “opgeruimd”.

Het OM neemt pas later een besluit over mogelijke vervolging van de twee andere verdachten.