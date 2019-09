Relatiegeschenken: waar moet je op letten?

Een relatiegeschenk kan een effectief marketing- en promotiemiddel zijn. In tegenstelling tot andere marketingmiddelen dragen relatiegeschenken een emotionele waarde met zich mee, door het persoonlijk contact en het daadwerkelijk geven van een geschenk. Maar hoe bepaal je wat je geeft en aan wie en waar moet je op letten?

Als bedrijf geef je niet zomaar een relatiegeschenk weg aan een (potentiƫle) klant. Als je iets geeft wat in verband staat met je eigen bedrijf, weten ze bij wie ze terecht kunnen in de toekomst. Een relatiegeschenk voorzien van je logo zorgt dat je bedrijf beter wordt onthouden. De ontvanger wordt telkens herinnerd aan de gever van het geschenk. Dit wekt een positieve associatie met het bedrijf op en bouw je een goede relatie op met de klant, partners, medewerkers en investeerders.

Wat wil je bereiken?

Zorg ervoor dat het relatiegeschenk in je marketingplan past. Zomaar op de valreep wat petjes of broches bedrukken met je logo omdat je een event hebt, werkt niet. Het is zonde van je geld, want de kans is groot dat deze in de prullenbak verdwijnen. Kies van tevoren een duidelijk doel. Wat wil je met het relatiegeschenk bereiken? Dit kan zijn dat je jouw naamsbekendheid bij bestaande of juist nieuwe klanten wilt vergroten, dat klanten zich meer aan je merk gaan binden, dat mensen reageren op een mailing of om de verkoop een boost geven.

Een relatiegeschenk versterkt de relatie met de klant of leverancier. Bedenk dat het behouden van bestaande klanten en leveranciers goedkoper is dan het binnenhalen van nieuwe klanten. Zorg er wel voor dat je origineel bent. Hoog in de ranglijst van relatiegeschenken staan waterflessen, pennen, usb-sticks, sleutelhangers, bekers en opladers. Prima om te krijgen, maar het is niet echt origineel. Wat past bij de ontvanger en stem daar je relatiegeschenk op af. De kans is dan groter dat de ontvanger jouw en je bedrijf blijft herinneren.

Passend relatiegeschenk

Relatiegeschenken kunnen ook gebruikt worden om medewerkers te belonen, bijvoorbeeld omdat er een target is gehaald of omdat iemand zoveel jaar in dienst is. Geef iets wat zowel bij de ontvanger past als bij het bedrijf. Als je een formele uitstraling hebt, kom dan niet met hippe of populaire geschenken aanzetten. Dit geldt ook voor je klanten. Zorg ervoor dat het relatiegeschenk bij jouw uitstraling past, bij wat je wilt uitdragen en bij wat voor jou belangrijk is.

Als je van plan bent om relatiegeschenken te gaan geven, stel dan een lijst samen van alle mensen die het geschenk gaan ontvangen. Het is niet altijd nodig om al je klanten iets te geven. Je kan ervoor kiezen om klanten die een bepaald bedrag bij jou hebben uitgegeven, iets te geven. Of wellicht klanten die van plan zijn om met jou in zee te gaan of die dreigen op te stappen. Denk daarbij ook na of het geschenk wordt verzonden of persoonlijk wordt afgegeven.

Goedkoop of duur

Tenslotte is het belangrijk om na te denken over hoeveel geld je wilt besteden. Een te goedkoop geschenk kan verkeerd vallen, en in de prullenbak belanden, maar een te duur geschenk kan het gevoel geven dat de klant zich ongemakkelijk voelt. Wat is de waarde van het geschenk en doet dit recht aan de relatie die je hebt met een bepaald iemand?

In veel gevallen kun je als gever de btw van het geschenk fiscaal aftrekken. Dat kan mits de kosten per jaar onder de 227 euro per ontvanger blijven. Dit geldt alleen als het geschenk naar bestaande klanten en leveranciers gaat. Aftrekbaarheid geldt niet voor cadeautjes aan het personeel en potentiƫle klanten. Die vallen onder bedrijfskosten.