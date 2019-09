5000 attracties bij Open Monumentendagen

Een speurtocht, een monumentale kroegentocht of een wandeling door een kasteel in de buurt. Komend weekend stellen ruim 5000 monumenten hun deuren gratis open voor de 33e Open Monumentendagen. Ook zijn er ruim 1000 activiteiten bij de monumenten door het hele land.

Het thema van de Open Monumentendagen is ‘Plekken van plezier’. De activiteiten hebben daar vaak ook mee te maken, zegt de woordvoerder. “Er is veel te doen voor kinderen, zoals oud-Hollandse spellen in Heerhugowaard. Voor volwassenen is er bijvoorbeeld een monumentale kroegentocht in Arnhem.”

De officiĆ«le aftrap van het evenement was donderdag tijdens een besloten bijeenkomst in Zierikzee. Vrijdag gingen basisschoolleerlingen al bij monumenten in hun regio langs. Zaterdag en zondag zijn de deuren voor iedereen geopend. De organisatie verwacht dat mensen dat massaal gaan doen. “Wij verwachten meer dan een miljoen bezoekers”, aldus de woordvoerder van de Open Monumentendagen. “De goede weersverwachting speelt daarin zeker een rol.”

In 2018 trokken ruim een miljoen mensen eropuit.