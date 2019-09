Cabaretiers leren kinderen grappig te zijn

Bekende Nederlandse cabaretiers geven in het boek Grappenmakers kinderen een inkijkje in hun vak en hun carrière. Onder anderen Youp van ’t Hek, Jochem Myjer, Claudia de Breij en Peter Pannekoek vertellen in het boek hoe je een grap bedenkt, wanneer zij wisten dat zij hun beroep konden maken van hun gevoel voor humor en waar zij zelf heel hard om moeten lachen.

Ook Brigitte Kaandorp, Rundfunk, Sanne Wallis de Vries, Martine Sandifort, Pim Muda en Paulien Cornelisse hebben aan het bijzondere project meegewerkt, zo maakte Singel Uitgeverijen zaterdag bekend. De verhalen en bekentenissen van de cabaretiers worden afgewisseld met weetjes, geschiedenisfeitjes over cabaret en challenges voor kinderen om zelf te oefenen.

Het boek, dat begin oktober uitkomt, is ontwikkeld door theatermaakster Nellerike de Voogd en illustrator Thirza Kok.