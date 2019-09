CNV: kennisniveau daalt door lerarentekort

Het kennisniveau van leerlingen daalt door het lerarentekort, stelt CNV Onderwijs op grond van een enquête die de bond samen met het AD heeft laten uitvoeren.

Negen op de tien ondervraagde leraren in het primair en voortgezet onderwijs melden daarin dat vooral het niveau op het gebied van de kernvakken rekenen/wiskunde, taal en spelling te lijden heeft. Dat komt volgens hen vooral door de vele wisselingen van degenen die voor de klas staan. De enquête is ingevuld door bijna 3000 leden van CNV Onderwijs die werken als schoolleider, leraar, docent of als ondersteunend personeel.

“Noodoplossingen komen niet ten goede aan rust, regelmaat en structuur. Dit heeft impact op het kennisniveau van leerlingen”, zo meldt een van de deelnemers. Een andere ondervraagde schrijft: “Kinderen zijn doodmoe door alle wisselingen, verschillende invallers, opdelen, thuis moeten blijven, rust en regelmaat mist.”

Volgens bestuurslid Jan de Vries van CNV Onderwijs wordt “bevestigd waar we al voor vreesden”. De problemen in het onderwijs veroorzaken volgens hem “niet alleen grote problemen voor de huidige teams, maar ook voor de leerlingen”.