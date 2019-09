Joke de Kruijf in Twents theater over Vak Oud

Actrices Joke de Kruijf (The Phantom of the Opera) en Anke van ’t Hof (Soldaat van Oranje) spelen de hoofdrollen in het nieuwe theaterspektakel Vak Oud. Het is de vierde voorstelling voor het project Scoren in de wijk, toneelstukken die worden ontwikkeld onder de paraplu van FC Twente om groepen bewoners meer bij het culturele leven te betrekken.

De voetbalclub werkt voor het project samen met het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. Behalve de twee professionele actrices spelen er allemaal amateuracteurs mee in de voorstelling. Zo heeft Jacob Malki, de materiaalman van FC Twente, een bijrol in het stuk.

De voorstelling speelt zich af in Vak Oud, de kantine langs het trainingsveld bij FC Twente waar bejaarde fans elkaar treffen als de selectie oefent. De bijzondere voorstelling, geschreven door regisseur Laurens ten Den, is te zien van 20 tot en met 22 september in het Wilminktheater in Enschede.