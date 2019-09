Rangeren op deel havenspoor stilgelegd

Het rangeren van treinstellen met gevaarlijke stoffen op het emplacement Waalhaven Zuid in het Rotterdamse havengebied is met onmiddellijke ingang stilgelegd. De blusvoorzieningen blijken niet te voldoen, waardoor geen veilige inzet van de hulpdiensten kan worden gegarandeerd, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zaterdag in een brief aan de Kamer.

Zij heeft ProRail gevraagd hoe deze acute situatie heeft kunnen ontstaan en wil dat de dienst zo snel mogelijk zorgt voor oplossingen. De spoorbeheerder zegt de ontstane situatie te betreuren, maar rekening te houden met een langdurige buitengebruikstelling. Een test met tijdelijke blusvoorzieningen bleek vrijdag niet te voldoen.

Het spoorgoederenvervoer in het havengebied ondervindt volgens ProRail veel hinder. Volgens de staatssecretaris zou geen sprake zijn of zijn geweest van een onveilige situatie. Eerder dit jaar trok zij 30 miljoen euro uit om de infrastructuur van de havenspoorlijn op orde te brengen.