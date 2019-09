VN-topman in Nederlandse heli over Bahama’s

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is zaterdag in een Nederlandse Cougar-helikopter over Abaco gevlogen. Op Abaco geven Nederlandse militairen noodhulp; het is een van de eilanden van de Bahama’s die zwaar werden getroffen door orkaan Dorian.

Ad van de Sande, commandeur van de missie, begeleidde Guterres op deze ronde om het eiland. Guterres noemde de verwoesting die de orkaan heeft aangericht indrukwekkend, meldt Van de Sande. “Dat sluit aan bij mijn eigen indrukken en dat geeft precies aan waarom we hier nodig zijn. De Nederlandse militairen zijn volop bezig met het verlenen van noodhulp en dat duurt echt nog wel een paar dagen. Daarna moet de wederopbouw op de Bahama’s beginnen. Die gaat echt lang duren.”

Woensdag werd een eerste groep Nederlandse militairen vanaf het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt met Cougar-helikopters aan land gezet op Abaco. Inmiddels is de haven goed opgeruimd, leveren generatoren stroom op plaatsen waar mensen samenkomen en zijn daken hersteld, rapporteert Van de Sande.

Abaco is zaterdag opnieuw getroffen door slecht weer. De tropische depressie Humberto zorgt voor harde wind en veel regen en door de hoge golven kunnen Nederlandse boten niet met goederen en personeel van de Johan de Witt naar het eiland varen. In plaats van de boten vliegen nu twee Cougar-helikopters af en aan. Van de Sande hoopt de boten zondag weer te kunnen gebruiken, want daarin kunnen grotere voorraden en ook zeilen, tenten en constructiemateriaal naar de wal worden gebracht.