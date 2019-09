Drugscafé in Arnhem na inval gesloten

Op last van burgemeester Ahmed Marcouch is een café in de Arnhemse binnenstad per direct gesloten wegens drugshandel.

De politie viel in de nacht van zaterdag op zondag de horecagelegenheid binnen na signalen dat er in het café hard drugs openlijk gebruikt en verkocht zouden worden. Alle bezoekers werden gecontroleerd op drugsbezit.

Een 26-jarige man met onbekende woonplaats werd aangehouden wegens het bezit van cocaïne. Een 31-jarige Arnhemmer is aangehouden voor drugshandel. Een 41-jarige inwoner van Arnhem werd opgepakt voor het gelegenheid geven tot dealen.

Bij doorzoeking van het café zijn verder wikkels met cocaïne, brokjes xtc en een mes aangetroffen.