‘Fassbender speelt Nederlandse voetbalcoach’

Acteur Michael Fassbender is in gesprek over een hoofdrol in de film Next Goal Wins van regisseur Taika Waititi die gaat over het waargebeurde verhaal van de Nederlandse voetbalcoach Thomas Rongen. Volgens Variety bevinden de onderhandelingen zich in een eindfase.

Next Goal Wins wordt een filmadaptatie van de gelijknamige documentaire uit 2014. Daarin wordt voetbalcoach Thomas Rongen gevolgd, die wat probeert te maken van het nationale team van Amerikaans-Samoa. Een land dat steevast onderaan bungelt op de FIFA-wereldranglijst.

Waititi maakte eerder Thor: Ragnarok in de Marvel-reeks en zal ook Thor: Love and Thunder gaan regisseren die in 2020 moet worden opgenomen. Volgens Variety zullen de opnames van Next Goal Wins nog voor de nieuwe Thor-film plaatsvinden.