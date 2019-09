Jaarlijkse test Maeslantkering goed verlopen

De Maeslantkering is klaar voor het komende stormseizoen. Dat meldt Rijkswaterstaat zondag na de jaarlijkse ‘functioneringssluiting’ van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Naar de testsluiting komen jaarlijks duizenden mensen kijken. Dit keer waren er in zo’n 2500 bezoekers.

De Maeslantkering, onderdeel van de Deltawerken, is tussen 1991 en 1997 gebouwd. De kering bestaat uit twee enorme beweegbare deuren. Het zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Daar aangekomen laat men de deuren vol water lopen, zodat massieve barrières ontstaan. Als de kering weer open moet gaan, worden de deuren leeggepompt en worden ze naar buiten bewogen.

De sluiting vond zaterdag plaats. De Hartelkering werd zaterdag ook gesloten.