Aan de mishandeling aan de Oostwal in de Zeeuwse plaats ging een ruzie vooraf. De verdachte handelde volgens de politie “onder flinke invloed van alcohol”. Hij zit nog vast.

Bij een 19-jarige man uit Goes zijn zaterdagavond met een boksbeugel tanden uit de mond geslagen. Een 31-jarige plaatsgenoot is aangehouden, meldt de politie.

